Postunu tərk etməyə hazırlaşan Almaniya kansleri Angela Merkel vida turu çərçivəsində ölkənin şimalında quş parkını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Merkel burada quşlara yem verərkən çətin anlar yaşayıb. Quşlar Merkeli əhatəyə alıb, onun çiyinlərində əyaləşib. Belə vəziyyətlə üzləşməyən Merkel üçün bu gözlənilməz an olub.

