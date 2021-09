Şəhidlər üçün dua etməyə məzarlığa getdilər: Şok oldular - Qəbirdən gələn səs... / FOTOLAR

Türkiyənin Adıyaman vilayətində məzarlığa şəhidlər üçün dua etməyə gedən şagirdlər dəhşətli mənzərə ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar məzarlıqda ağlamaq səsi eşidiblər. Axtarışlara başlayan şagirdlər, diri-diri torpağa basdırılan uşaq görüblər. Yeniyetmələrin sözlərinə görə, uşağın təkcə ayaqları torpaqdan çöldə olub.Dərhal onu xilas edən şagirdlər körpənin çətinliklə nəfəs aldığını müşahidə ediblər.

Uşaq xəstəxanaya çatdırılıb. Uşağın vəziyyəti ağırdır. Hadisə barədə araşdırma aparılır.

