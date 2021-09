Ağdamın "İmarət" stadionunun yeni çəkilmiş fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum səbəblərdən baxımsız qalmasına baxmayaraq, meydançanın təbii ot örtüyünün yaşıllığı diqqət çəkir.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" ev oyunlarını Ağdam işğal olunana qədər "İmarət"də keçirib.

