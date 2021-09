Dünya neft bazarında qiymətlər bir qədər artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün “Brent” markalı neftin noyabr fyuçersləri daha da bahalaşaraq 78 dolları keçib, “WTI” markalı neftin noyabr fyuçersləri isə 74 dollara çatıb.

Qeyd edək ki, son dörd gündür ki, dünya bazarında neft bahalaşır.

