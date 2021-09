İstanbulun Yeniköy ərazisində Türkiyə və Rusiya bayraqları olan iki quru yük gəmisi toqquşub.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, Kocaelidən Karadenizə gedən 90 metr uzunluğunda yük gəmisi ilə Rusiyaya gedən 128 metr uzunluğunda "Rusich 10"un toqquşması nəticəsində əraziyə xilasedicilər cəlb edilib.

