“Tesla” və “Space X” şirkətlərinin sahibi Elon Musk 3 ildir bərabər olduğu kanadalı məşhur müğənni Qrimeslə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Elon özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə, cütlük ayrılsa da, 1 yaşındakı oğullarına görə, eyni evdə yaşayacaqlar.

Qeyd edək ki, daha əvvəl 3 dəfə evlənən Elon Muskın əvvəlki münasibətlərindən 6 uşağı var.

