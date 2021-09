Cazibədar müğənni Dilarə Kazımova yenə də diqqətləri özünə cəmləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc müğənni “Instagram” hesabında yayımladığı videosu ilə gündəmə gəlib. Qeyd edək ki, Dilarəni “Instagram”da 24 mindən çox adam izləyir.

Xanım müğənninin rəqs etdiyi həmin görüntüləri təqdim edirik:

