Maştağada məhkuma məxsus torpaq sahəsindən silahlar götürülüb

Maştağada məhkumun yaşadığı evdən silahlar götürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Xidmətin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin Sabunçu rayon Polis idarəsinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Müalicə Müəssisəsində cəza çəkən məhkum Vüqar Yaşar oğlu Quliyevin yaşadığı Maştağa qəsəbəsində yerləşən boş torpaq sahəsində basdıraraq gizlətdiyi bir ədəd “VALTRO mod85 COMBAT” model tapança, lüləyi və qundağı kəsilmiş bir ədəd ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb.

