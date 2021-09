Aktivist canlı efirə çılpaq şəkildə çıxdı, izləyənlər etiraz etdi: "Heç olmasa..." - FOTO

İngiltərədə yayımlanan verilişin qonağı olan aktivist Laura Amherst canlı yayıma çılpaq şəkildə qonaq olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparan və buna çılpaq çəkildə diqqət çəkmək istəyən Laura Amherst televizya verilişində də ənənəsini qoruyub. Belə ki, o İngiltərə telekanalının canlı yayımına çılap şəkildə çıxıb.

Verilişin izləyiciləri Lauranın bu hərəkətini birmənalı qarşılamayıblar. Verilişin "Twitter"dəki izəyiciləri aktivistin bu hərəkətinin giyiyena qaydalarından kənar olduğunu bildiriblər. "Divanın üzərinə şəffaf örtük qoyulmalıydı" - deyə, şərhlər yazılıb.

