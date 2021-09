Şəki sakini qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluq edib

Şəkidə evdə oğurluq hadisəsi olub.

Bu barədə Metbuat.az Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində sentyabrın 24-nə keçən gecə Kiş kəndindəki evlərin birindən 360 000 rubl (8 280 manat) pul və 1840 manat dəyərində qızıl boyunbağı oğurlamaqda şübhəli bilinən kənd sakini, ev sahibinin qohumu olan Q.Rəsulov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

