Tanınmış aparıcı Elvin BasqallInın yeni iş yeri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bundan sonra Xəzər TV-də çalışacaq.

Qeyd edək ki, E.Basqallı bir neçə gün əvvəl 8 il çalışdığı Space TV-dən rəsmən ayrıldığını açıqlamışdı.

