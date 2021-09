Bakıda məktəb direktorlarından birinin sosial şəbəkədə çıxışı yayılıb.

Metbuat.az Ucnoqta.az-a istinadən xəbər verir ki, şagird və valideynlərin qarşısında çıxış edən direktor 27 sentyabr "Anım gününə" "Zəfər günü", 44 günlük Vətən müharibəsinə isə 24 günlük müharibə deyib.

Onun bu savadsız çıxışına heç bir şərh vermədən diqqətinizə çatdırırıq:

