Bakı sakinlərinin NƏZƏRİNƏ: Bu yollar bağlı olacaq

27 sentyabr Anım günü keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar bəzi avtobusların istiqaməti dəyişdiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, keçiriləcək tədbirdə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə "Azneft" dairəsi, Neftçilər prospekti, Kövkəb Səfərəliyeva, Yusif Səfərov, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva küçələri, Parlament prospekti, Mehdi Hüseyn, Teymur Elçin, İstiqlaliyyət küçələri istiqamətində, Ağ Şəhər də daxil olmaqla bütün növ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırıldığından bir sıra müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkət sxemi də müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək.

Belə ki, sentyabrın 27-də saat 06:30-dan anım tədbirləri tam başa çatanadək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 31, 32, 37, 39, 46, 49, 53, 65, 77, 88, 125, 127, 175, 205 və M3 nömrəli marşrutlar üzrə avtobusların hərəkəti digər avtomobillərin yönləndirildiyi küçə və prospektlərdən keçməklə təşkil ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.