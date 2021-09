Tayvanda intim münasibət zamanı bədbəxt hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın fantaziyasına qurban gedərək evyandan yıxılıb.

O həyətdəki park halında olan avtomobilin üzərinə düşüb. Beli qırılsa da, həyatı təhlükəsi yoxdur.

