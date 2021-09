Sentyabrın 27-də saat 10:00-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət televiziya kanalları ilə yayımlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.