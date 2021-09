Kəlbəcərə icazəsiz keçmək istəyənlər saxlanıldı

Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə müvafiq icazə olmadan, nəzarət postlarından kənar yollarla keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri davam etdirir.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sentyabrın 25-də Kəlbəcər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna müvafiq icazə olmadan getmək istəyən Hikmət Şükürov, Elçin Əliyev, Natiq Cabbarov, Camaləddin Qasımov, Seyfulla Cabbarov, Zamin Qarayev, Firuz Axundov, Niyaməddin Salahov, Baxşeyiş Səmədov, Murad Əliyev və Ramiz Bəndalıyevi saxlayıblar. Onlar polis şöbəsinə dəvət olunub, profilaktiki söhbətlər aparılaraq mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib.

