Türkiyədə müalicə olunan azərbaycanlı həkim Ramil Həsənli vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınlarının "qafqazinfo"ya verdiyi məlumata görə, gənc həkim ötən gecə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, 31 yaşlı həkim-kardioloq Ankara Qazi Universiteti xəstəxanasında COVID-19-dan sonra ağciyərin zədələnməsi diaqnozu ilə müalicə alırdı. 31 yaşlı həkim müalicəsi müddətində təkrar pnevmaniya keçirmiş və vəziyyəti ağırlaşmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.