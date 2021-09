Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tvitter hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan oxuduğu qəzetin üzərinə çıxan pişiyin şəklini paylaşaraq yazıb:

“Əziz nəvəm Aybikənin pişiyi Pıt Pıt Şəkər… Gündəlik hadisələrlə çox maraqlanır”.

