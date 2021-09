Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri Buludxan Xəlilov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün 55 yaşında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.