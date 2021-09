Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhər Ağa məscidində şəhidləri anım mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov tvitter səhifəsində paylaşımında bildirib.

Qeyd edək ki, 27 sentyabr - Anım Günü münasibətilə şəhidlərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə - məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda dərin ehtiramla yad olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.