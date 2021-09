ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp xələfi Co Baydenin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Baydenin liderlik xüsusiyyətləri yoxdur:

“Bayden adminstrasiyası hamıya necə birlik olmaq barədə danışır. Lakin özləri buna əməl etmir. Bayden ABŞ-ın ən səriştəsiz prezidentidir. Ölkəmiz rəzil olub. Dünya bizə gülür”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.