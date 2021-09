ABŞ-da canlı yayım zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidentinin köməkçisi Kamala Harrisin qonaq olduğu yayım zamanı iki aparıcı koronavirus testinin pozitiv çıxdığını öyrənib. Rejissorunxəbərdarlığından sonra aparıcılar studiyanı tərk ediblər.

Proqram isə qonaqlar arasında yer alan Hollivud ulduzu Bett Midler tərəfindən davam etdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.