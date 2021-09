Bu gün "Vətən müharibəsi memorial kompleksi" və "Zəfər muzeyi"nin təməli qoyulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib:

"Bakı şəhərinin ən gözəl yerlərinin birində II Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarının şərəfinə möhtəşəm abidə ucaldılacaq."

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksinin və Zəfər muzeyinin yaradılması haqqında Sərəncam imzalayıb. Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyi Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.