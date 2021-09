Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx hazırlayıb.

DTX-dən Metbuat.az-a daxil olan videoçarxda deyilir:

"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş Vətən müharibəsi şəhidlərinə uca tanrıdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik".

