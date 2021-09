Yunanıstanın Krit adasında rixter cədvəli üzrə 6,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss edilib. Fəsadlar barədə hələlik məlumat yoxdur.

Əraziyə kömək qrupları göndərilib.

Qeyd edək ki, bəzi mənbələrdə zəlzələnin gücü 5.7 bal göstərilib.

