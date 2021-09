Türk dünyasına qürur bəxş edən ZƏFƏR: Azərbaycan ordusu tarixə əbədi iz qoydu - Hulusi Kılıç

“Torpağı qanla sulasan Vətən olar, su ilə sulasan palçıq. Bir torpağın Vətən olması üçün şəhidlərin qanı o torpağa qarışmalıdır. Bu gün, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük zəfərə gedən yolun başlandığı həmin gündür ”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl olaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən "Dostluq" ordeni ilə mükafatlandırılan, Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hulusi Kılıç bildirib. Səfir deyir ki, məhz bu tarixdən Ermənistan ordusu diz çökərək, 44 günlük savaşdan darmadağın vəziyyətdə canlarını qurtarıb qaçdılar.

“30 illik işğal dövründə, atəşkəs rejimini dəfələrlə pozan, mülki əhalini atəşə tutan Ermənistana qarşı layiqli cavabın başlanğıcı olan 27 sentyabr tarixində Azərbaycan ordusu Qafqazda ən güclü ordulardan olduğunu sübut etdi. Bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən İkinci Qarabağ savaşı həm də Türkiyə-Azərbaycan həmrəylik və qardaşlıq yolunun zirvəyə doğru yüksəldiyinin başlandığı tarixi gündür. Vətən müharibəsi nəticəsində bir milyon qaçqının yurdu azad edildi. Artıq Azərbaycanda “qaçqın-köçkün” sözü tarixə qovuşub. Qalib dövlət olan Azərbaycan, bu zəfər yolunda üç minə yaxın şəhid verdi. 30 ildir həsrətində olduğu torpaqlara qovuşan Azərbaycan, Türk dünyasına da sevinc və qürur bəxş etdi”.

Hulusi Kılıç Ermənistanın müharibə dövründə də törətdiyi cinayətlərə də diqqət çəkərək bildirdi ki, Ermənistan “Skad” və “İsgəndər-M” tipli ballistik raketlərdən, habelə qadağan olunmuş ağ fosforlu və kaset tipli sursatlardan istifadə edirdi ki, nəticədə 11-i uşaq olmaqla 100-dən çox dinc sakin qətlə yetirildi, 450 nəfərdən çox soydaşımız yaralandı. Keçmiş səfir qeyd etdi ki, ağır artileriya atəşi nəticəsində Azərbaycan ərazisində 12 min mülki infrastruktur obyekti, o cümlədən 3410-dan çox ev, 120 çoxmənzilli yaşayış binası və çoxlu sayda məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası dağıdıldı və ya bu hərbi təcavüzdən ciddi ziyan çəkdi.

“Beynəlxalq humanitar hüquq normaları, Cenevrə konvensiyaları hərbi əməliyyatların gedişində kombatantların və mülki şəxslərin, hərbi və mülki obyektlərin aydın şəkildə fərqləndirilməsini əsas prinsip kimi tələb etdiyi halda, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı şəhər və rayonları, region üçün stateji əhəmiyyətli Mingəçevir su anbarını, elektrik stansiyası, boru kəmərini və digər obyektləri ağır artileriya qurğularından və raketlərdən istifadə etməklə mütəmadi olaraq atəşə məruz qoyması, müharibə cinayətini törətmiş Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına saymazyana münasibət göstərdiyini bir daha sübut etdi. Vətən müharibəsi nəticəsində ATƏT-in uğursuz həmsədrlik oyunları da tarixin qaranlıqlarında yox oldu. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əzmi nəticəsində BMT-nin dörd qətnaməsini Azərbaycan özü gücü ilə yerinə yetirdi və bu dünyada bir ilk idi”.

Müsahibimiz qeyd etdi ki, erməni faşizminin başını əzən Azərbaycan ordusu və xalqı, 44 günlük müharibə dövründə Prezidentinin ətrafında sıx birləşərək dünyaya gücünü nümayiş etdirdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsiylə tarixi günlər yaşadığını vurğulayan Hulusi Kılıç bildirdi ki, Vətən müharibəsi zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, Türkiyə Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin səviyyəsində dəstək göstərərək, ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” ifadəsinin təkcə sözdən ibarət olmadığını bütün dünyaya sübut etdi.

“Azərbaycan 44 günlük qələbənin nəticəsində Qarabağın incisi, sevgilisi Şuşaya qovuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Azərbaycanın qəhrəman oğulları otuz ilə yaxın bir müddət ərzində düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə Azərbaycan xalqına böyük qələbə yaşatdı. Bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qardaşlarımızın, birinci və ikinci Qarabağ savaşı şəhidlərinin xatirəsini dərin hörmətlə anırıq! Zəfər naminə, övladlarının gələcəyi naminə şəhid olan bu böyük insanlar daim xatirimizdə yaşayacaqlar”.

Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin!

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

