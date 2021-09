İspaniyanın La Palma adasında 1 həftədir püskürən vulkan səngimək bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, vulkanın püskürdüyü lava daha 20 kilometr irəliləyib. 500-ə qədər tikili sıradan çıxıb. 6 minə yaxın sakin təxliyə edilib.

50 ildən sonra ilk dəfə püskürın vulkanın yaxın günlərdə aktiv qalacağı güman edilir.

