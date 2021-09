Cahit Bağcı: “Bu gün dəmir yumruğun endiyi gündür”

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı 27 Sentyabr Anım günü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir tvitter hesabında etdiyi paylaşımında bildirib: “Bu gün Qarabağı azad edən səfərin başlandığı, şimşək kimi çaxıldığı və cəbhədən-cəbhəyə irəliləndiyi gündür...”, - diplomat ötən ilin bu vaxtı 44 günlük möhtəşəm yürüşə başlanıldığını vurğulayıb.

