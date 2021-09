Yaponiyanın Böyük Sumo Çempionu "Yokozuna" titulunun sahibi Hakuho Shoo karyerasını bitirdiyi bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1.92 metr boyunda və 155 kiloqram olan idmançının bu qərarına səbəb dizindən aldığı zədədədir.



Monqol əsilli 36 yaşlı Hakuho bugünədək 1187 qalibiyyət qazanıb. O, 45 dəfə " Böyük Sumo Çempionatı"na layiq görülüb.

