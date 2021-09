“Bu gün Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün başlatdığı Vətən müharibəsinin birinci ildönümüdür”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu İstanbulda keçirilən Türk Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında deyib: .

“Bununla əlaqədar olaraq, başda azərbaycanlı qəhrəmanlarımız olmaqla, vətənlərimizin ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm”.

