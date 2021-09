İslandiyada keçirilən parlament seçkiləri qadın siyasətçilər üçün əlamətdar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 63 yerlik parlamentə 33 qadın seçilib. Bu həm İslandiya həm də Avropa tarixində ilkdir. İlk dəfə parlamentdə qadın deputatların sayı kişiləri ötüb.

