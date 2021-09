Türkiyənin "Fənərbağça" və "Beşiktaş" klublarının sabiq futbolçusu Sezer Öztürk silahlı qətl törədib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi ona yol verməyən şəxslərə atəş açıb. Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb.

