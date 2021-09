Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) xüsusi iclasında Vətən müharibəsinin şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla anılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi özünün tvitter hesabında paylaşım edib.



Qeyd edək ki, bu gündən Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına (Türk Şurası) üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı başlayıb. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tədbirdə çıxış edib.

