Lukaşenko qərb ölkələrini hədəfə aldı: Rusiya ilə birgə cavab verəcəyik

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ukraynada NATO-ya üzv ölkə hərbçilərinin keçirdiyi təlimlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Belarus Rusiya ilə birgə təlimlərə adekvat cavab verə bilər. O, bölgədə yaşanan gərginliyə görə qərbi ittiham edib. Lukaşenko həmçinin Belarus-Polşa sərhədində yaşanan qaçqın böhranına görə də, qərb ölkələrini ittiham edib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukraynanın da iştirak etdiyi NATO təlimlərinə Belarus Rusiya ilə birgə oxşar cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.