Fransa prezidenti Emmanuel Makron Lyona səfəri zamanı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli sakin ona yumurta formasında olan əşya atıb. Ardınca prezidentin ünvanına ifadələr səsləndirib. Əşyanı atan şəxs nəzarətə götürülüb. Onun adı açıqlanmayıb. Şübhəlinin hadisənin niyə törətdiyi məlum deyil.

Qeyd edək ki, ötən ay Makron etirazçının fiziki hücumuna məruz qalmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.