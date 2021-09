Avropa bu qış "DONACAQ" - Səbəbkar Rusiyadır

Avropa qaz çatışmazlığı səbəbindən fəlakətli qışla üzləşə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur İsveç nəşri "Svenska Dagbladet" yazıb. Məqalədə qeyd olunur ki, Avropa ölkələrində qazın rekord yüksək qiyməti elektrik enerjisinin dəyərinə də təsir edib. "Shepherd Energy"nin enerji bazarı məsləhətçisi "Arne Esterlində" görə, mövcud problemlərin əsas səbəbi Rusiyadan qaz tədarükünün azalmasıdır. O, Moskvanın oktyabr ayı üçün sifariş etdiyi tranzit tutumunun həcminin "qeyri-adi dərəcədə kiçik" olduğunu qeyd edib. Bundan əlavə, "Nord Stream 2"nin buraxılışının gecikməsi də vəziyyəti daha da gərginləşdirib.

İsveç operatoru "Svenska Kraftnät"nın nümayəndələri hələ də enerji təchizatında heç bir fasilə qeydə almayıblar, lakin qazın qiymətinin artması fonunda onun dəyəri də artıb. Avropada qazın qiyməti son həftələrdə kəskin yüksələrək, min kubmetr üçün 500 dollar həddini keçib. Hətta 15 sentyabr tarixində rekord qiymət həddi - min kubmetr üçün 960 dollar qeydə alınıb.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

