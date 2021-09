Rusiya Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə deputat mandatı qazanan Xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun deputat mandatından imtina etdiyi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov açıqlama verib. O, imtina səbəblərini açıqlamayıb. Qeyd edək ki, Rusiya mətbuatı 5 nüfuzlu şəxsin deputat mandatından imtina etdiyini yazmışdı.

Digərlərinin adı hələlik təsdiq edilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.