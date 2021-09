Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar tviter hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Qarabağı və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarını azadlığına qovuşduran şanlı mübarizənin ildönümündə bütün şəhidlərimizi rəhmətlə yad edirəm. Qarabağ Azərbaycandır”.

