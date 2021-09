Suriyanın Xarici İşlər naziri Faysal Mikdad Türkiyədə yaşayan suriyalı qaçqınlara geri dönmələri üçün çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatın sözlərinə görə, Suriya vətəndaşlarını qəbul etməyə hazırdır. O iddia edib ki, bəzi ölkələr suriyalı qaçqınların vəziyyətindən istifadə etməyə çalışır. Diplomat deyib ki, həmin ölkələrin suriyalıların vəziyyəti maraqlandırmır.

Onların məqsədi nüfuz qazanmaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.