Türkiyənin Konya şəhərində 1-ci sinif üzrə müəllimənin şagirdə qarşı qeyri-etik davranışı böyük etiraz yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci dərs günü uşaq ağlayaraq valideynini istəyib. Bu zaman isə müəllimə “Tərbiyəsiz. Ağla, ağla səni intizama cəlb edəcəm. Ulan sizi mənə seçib veriblər?” deyərək uşağı təhqir edib. Həmin anlar digər şagird tərəfindən mobil telefon ilə lentə alınıb.

Şagirdi ilə kobud davranan müəllimə barədə araşdırma başlayıb.

