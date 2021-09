Sosial mediada Azərbaycana nifrət dolu açıqlamaları ilə gündəmə gələn iranlı Ayətullah Həsən Amiliyə həsr olunan videorolik yayılıb.

Görüntülərdə Amilinin 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl ölkəmiz və dövlətimiz barədə səsləndirdiyi neqativ iddialara kreativ "cavablar" tərtib olunub.

Metbuat.az həmin klipi təqdim edir.

