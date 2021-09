Ermənilərin illərdir gizli saxladığı bunkerin içindən GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO

28 il ərzində ermənilər Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatını bəlkə də hər gün gözləyiblər. Onlar yaxşı başa düşürdülər ki, bu torpaqları uzun müddət işğal altında saxlaya bilməyəcəklər. Düşmən elə düşünürdü ki, Azərbaycan ordusunun əks-hücumu Ağdam istiqamətindən olacaq. Bu səbəbdən həmin ərazidə olan müdafiə xətti digərlərindən ciddi şəkildə fərqlənib. Çünki birinci, ikinci, üçüncü eşalon, səngərlər, postlar, minalanmış ərazilər və yeraltı gizli bunker həmin ərazidə olub.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bunkeri yaxın məsafədən, hətta 10 metrdən belə görmək mümkün deyil. Ermənilərin illərdir gizli saxladığı ərazidə olan bunkerin təyinatı və gizli fəaliyyəti ilə bağlı hərbi ekspert Ruslan İmanquliyev "Xəzər TV"də yayımlanan "Qisas qiyamətə qalmadı" sənədli filmində danışıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

