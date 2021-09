Anım Günündə başdan-ayağa qırmızı geyinərək Şəhidlər Xiyabanına gələn qadının fotoları sosial şəbəkədə müakirəyə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin görüntülər insanlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və tənqid olunub.

Qeyd edək ki, həmin qadının Abşeron rayon Səhiyyə Şöbəsinin müdiri Mehriban Qaralova olduğu iddia edilir.

