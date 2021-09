Fransa hərbi qüvvələri Malidən çəkmək niyyətində deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın bölgədəki hərbi qüvvələri açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hərbçilərin müxtəlif bölgələrə cəlb edilməsi, onların Malidən çəkiləcəyi anlamına gəlmir. Açıqlamaya görə, Malidəki bəzi fransız hərbçilər başqa bölgələrə göndərilib. Lakin bu say olduqca azdır.

Qeyd edək ki, Malinin Rusiyanın təhlükəsizlik şirkəti “Wagner”lə razılığa gəldiyi və fransız hərbçilərin bu ölkədən çəkiləcəyi iddia edilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.