Sentyabrın 29-da Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir. Qaribaşvili birgünlük səfəri çərçivəsində Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyasınn iclasında iştirak edəcək.

Bundan başqa, onun baş nazir, parlamentin spikeri və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri gözlənilir.

