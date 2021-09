Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Co Baydenlə görüşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, təkbətək görüş 30-31 oktyabrda Romada keçiriləcək.

Ərdoğanla Bayden G-20 Liderlər Zirvəsində bir araya gələcəklər.

