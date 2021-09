Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ikinci turuna start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun erkən başlayan görüşlərin biri Niderlandda oynanılıb.

Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi “Beşiktaş” klubu “Ayaks”ın qonağı olub.

Görüş meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Digər görüşdə İtaliyanın “İnter” klubu səfərdə Ukraynanın “Şaxtyor” komandası ilə heç-heçə edib - 0:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.