Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin (AEİM) şöbə müdiri, aqrar sahə üzrə ekspert Nicat Nəsirli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb.

Bildirilir ki, Nicat Nəsirli dünən həyatını itirib. Buna qədər o, səhhətində yarananan problemlə əlaqədar sentyabr ayında iki dəfə cərrahi əməliyyat olunmuşdu.

Allah rəhmət eləsin!

