İspaniyanın və Avropanın narkotik maddələrin ticarətini həyata keçirən ən fəal şəbəkələrindən “Balkan karteli” zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniya polisi açıqlama yayıb.Məlumata görə, Avropa polisinin də dəstəyi 3 il davam edən əməliyyatdan sonra qruplaşma məhv edilib.

Son axtarışlar zamanı 61 şübhəli və 6 ton narkotik maddə ələ keçirilib.

