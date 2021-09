UEFA Konfrans Liqası: "Qarabağ" "Omoniya"ya qarşı

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində "Omoniya" və "Qarabağ" komandaları arasında matç baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikosiyadakı GSP stadionunda oynanılacaq "Omoniya" – "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Matça şotlandiyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb. FIFA referisi Bobbi Maddenə yan xətt hakimləri qismində Devid Rum və Alan Malvenni köməklik göstərəcək. Dördüncü hakim Kreyq Napyer olacaq.

Qeyd edək ki, zədələrini sağaldaraq məşqlərə başlayan"Qarabağın" oyunçuları Bədavi Hüseynov və Elvin Cəfərquliyevin Nikosiyadakı görüşdə iştirakı gözlənilmir. "Köhlən atlar"ın ispaniyalı legioneri Xayme Romero əməliyyat olunduğu üçün ən azı 6 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq. Eyni zamanda, İsmayıl İbrahimli ötən gün məşqdə əzələsini dartıb. 23 yaşlı yarımmüdafiəçi yaşıl meydanlardan 2 həftəyədək kənarda qalacaq.

Bundan başqa, rəqim komandanın ABŞ-dan olan futbolçusu Miks Diskerud və vitse-kapitan Yannis Kusulosun meydana çıxmayacaq. Digər oyunçu Erik Boteakın durumu isə hələlik bəlli deyil.



Konfrans Liqası

Qrup mərhələsi, II tur

H qrupu, 30 sentyabr

23:00. “Omoniya” (Kipr) – “Qarabağ” (Azərbaycan)

Baş hakim: Bobbi Madden (Şotlandiya)

Nikosiya. GSP stadionu



